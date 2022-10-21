Во 2 сезоне сериала «Ромул» действие разворачивается в восьмом веке до нашей эры на землях, которые впоследствии станут известны нам как Великая Римская Империя, а затем и Италия. Мир все еще полон опасностей, а люди поклоняются языческим божествам. Однако троица главных героев отказывается жить в страхе перед идолами, природой и себе подобными. Молодой наследник короны Йемос намерен отстаивать свое право на трон, даже если это будет стоить ему жизни. Жрица Илия обращается к своей богине Весте с просьбой, неподобающей юной девушке. А бывший раб Вилос скрывается от прежнего хозяина в надежде обрести счастье на воле.