Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ромул 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ромул
Киноафиша Сериалы Ромул Сезоны Сезон 2

Romulus 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ромул»

Во 2 сезоне сериала «Ромул» действие разворачивается в восьмом веке до нашей эры на землях, которые впоследствии станут известны нам как Великая Римская Империя, а затем и Италия. Мир все еще полон опасностей, а люди поклоняются языческим божествам. Однако троица главных героев отказывается жить в страхе перед идолами, природой и себе подобными. Молодой наследник короны Йемос намерен отстаивать свое право на трон, даже если это будет стоить ему жизни. Жрица Илия обращается к своей богине Весте с просьбой, неподобающей юной девушке. А бывший раб Вилос скрывается от прежнего хозяина в надежде обрести счастье на воле.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Ромул» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Преступление Offesa
Сезон 2 Серия 1
21 октября 2022
Решение Decisione
Сезон 2 Серия 2
21 октября 2022
Монстр Mostro
Сезон 2 Серия 3
28 октября 2022
Судьба Destino
Сезон 2 Серия 4
28 октября 2022
Фурия Furia
Сезон 2 Серия 5
4 ноября 2022
Боевой Battaglia
Сезон 2 Серия 6
4 ноября 2022
Двойняшки Gemelli
Сезон 2 Серия 7
11 ноября 2022
Кажущийся Apparenze
Сезон 2 Серия 8
11 ноября 2022
График выхода всех сериалов
Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России
«Я есть Грут» — и я же подскажу: в каком порядке смотреть все фильмы со «Стражами Галактики», чтобы не упустить ничего важного
Если в «Невском» ищут бандитов, то в Корее — духов: почему «Призрачный детектив» цепляет сильнее, хотя вайб почти одинаковый
«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый
«Как ты не пахал мужик, обносился весь»: Кологривый «подсидел» Борисова в самом ожидаемом сериале России
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
20+ лет фанаты «Властелина колец» смотрели в глаза Леголасу: и не замечали забавный ляп — он вообще-то рушит канон (фото)
Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином
А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло
Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше