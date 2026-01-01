Гай Гай Ян Октавий Цезарь
Ты покинешь этот город. Ты уедешь в свои восточные провинции и не вернешься.
Гай Гай Ян Октавий Цезарь
Ты покинешь этот город, или я объявлю о разрыве нашего союза. Эта печальная история будет прочитана на форуме, я повешу её в каждом городе Италии, и ты знаешь, люди не так легкомысленны с женами, как ты. Они будут говорить, что ты носишь рога. Они будут говорить, что твоя жена предала тебя с низкорожденным плебеем из моего окружения. Ты станешь предметом насмешек. Простонародье будет смеяться над тобой на улице. Твои солдаты будут смеяться за твоей спиной.
[Антоний обхватывает руками шею Октавиана, как будто хочет задушить его]
Гай Гай Ян Октавий Цезарь
Бей, если сможешь. Посмотрим, что из этого выйдет.
[Антоний отпускает и начинает уходит]
Гай Гай Ян Октавий Цезарь
О, и Антоний, если ты найдёшь это золото, ты обязательно расскажешь мне, да?