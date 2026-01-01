Оповещения от Киноафиши
Цитаты из сериала Рим

Mark Antony Я действительно думаю, что тебе стоит пересмотреть свое решение.
Gaius Julius Caesar Кого угодно, конечно. Но эти двое - они нашли мой золотой стандарт и выжили в буре, которая убила армию. Теперь они встретятся лицом к лицу с Помпеем Великим. У них мощные боги на их стороне. И я никогда не убью человека с такими могущественными друзьями.
Атия из Юлиев Большой член всегда приветствуется!
Гай Юлий Цезарь [оценив свои шансы против многочисленных легионов Помпея] Наши люди должны победить или погибнуть. У людей Помпея есть... другие варианты.
Niobe [с восхищением, помогая Луцию надеть тогу магистра] Посмотри на себя.
Titus Pullo Ты выглядишь как стирка.
Гай Юлий Цезарь Я не знал, что он существует, пока его не стало.
Луций Воренус ТЕРНАДЦАТЬ! ТЕРНАДЦАТЬ!
[к Октавию]
Атия из Юлиев Ты ##к#л свою сестру! Ты маленький извращенец!
Titus Pullo Жарко, как на члене Вулкана.
Атия Юлия [о приглашении Сервирии] Зачем она хочет меня видеть? Она меня ненавидит!
Марк Antony А я тоже; это не мешает дружбе.
Титус Пулло [просыпается ночью; видит, как Эйрине приближается]
Титус Пулло [улыбается]
Титус Пулло Эйрине. Рад тебя видеть.
[она приставляет нож к его горлу]
Титус Пулло [задыхаясь, но не сопротивляясь] Справедливо.
Титус Пулло [закрывает глаза]
[она вдавливает нож, но колеблется]
Титус Пулло [подходит поближе]
Титус Пулло Эм... е-если... если ты не можешь этого сделать... н-ничего страшного.
Атия Юлиевна [Клеопатра] Умри в муках, ты, свинская порода, шлюха.
[Воренус просыпается и обнаруживает, что его лошадь украли]
Lucius Vorenus Судьба снова на***лась на меня!
Cassius Смотри. Посмотри на это.
Marcus Junius Brutus Это простой стул. И что с этого?
Cassius Стул? Это трон!
Marcus Junius Brutus Я считаю, что троне обычно более декоративны. Это определённо простое и похоже на стул.
Сервилия Юниевская Боги Юниев, с этим даром я прошу вас призвать Тихе, Мегаеру и Немесис, чтобы они стали свидетелями этого проклятия. По духам моих предков я проклинаю Гая Юлия Цезаря. Пусть его член уменьшится. Пусть его кости трещат. Пусть он увидит, как его легионеры тонут в собственной крови. Боги Юниев, я предлагаю вам его конечности, его уста, его дыхание, его речь, его руки, его сердце, его живот. Боги Ада, пусть я увижу, как он страдает, и я обрадуюсь и принесу вам жертву.
Гай Гай Ян Октавий Цезарь Ты покинешь этот город. Ты уедешь в свои восточные провинции и не вернешься.
Марк Antony И что тогда, мальчик?
Гай Гай Ян Октавий Цезарь Ты покинешь этот город, или я объявлю о разрыве нашего союза. Эта печальная история будет прочитана на форуме, я повешу её в каждом городе Италии, и ты знаешь, люди не так легкомысленны с женами, как ты. Они будут говорить, что ты носишь рога. Они будут говорить, что твоя жена предала тебя с низкорожденным плебеем из моего окружения. Ты станешь предметом насмешек. Простонародье будет смеяться над тобой на улице. Твои солдаты будут смеяться за твоей спиной.
[Антоний обхватывает руками шею Октавиана, как будто хочет задушить его]
Гай Гай Ян Октавий Цезарь Бей, если сможешь. Посмотрим, что из этого выйдет.
[Антоний отпускает и начинает уходит]
Гай Гай Ян Октавий Цезарь О, и Антоний, если ты найдёшь это золото, ты обязательно расскажешь мне, да?
Клеопатра Человек без сыновей — это человек без будущего.
Гай Юлий Цезарь Он отказывается встречаться со мной!
