Гай Гай Ян Октавий Цезарь Ты покинешь этот город. Ты уедешь в свои восточные провинции и не вернешься.

Марк Antony И что тогда, мальчик?

Гай Гай Ян Октавий Цезарь Ты покинешь этот город, или я объявлю о разрыве нашего союза. Эта печальная история будет прочитана на форуме, я повешу её в каждом городе Италии, и ты знаешь, люди не так легкомысленны с женами, как ты. Они будут говорить, что ты носишь рога. Они будут говорить, что твоя жена предала тебя с низкорожденным плебеем из моего окружения. Ты станешь предметом насмешек. Простонародье будет смеяться над тобой на улице. Твои солдаты будут смеяться за твоей спиной.

[Антоний обхватывает руками шею Октавиана, как будто хочет задушить его]

Гай Гай Ян Октавий Цезарь Бей, если сможешь. Посмотрим, что из этого выйдет.

[Антоний отпускает и начинает уходит]