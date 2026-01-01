Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рим Места съёмок

Места и даты съемок сериала Рим

Основные места съемок сериала Рим

  • Киностудия «Бояна», София, Болгария
  • Рим, Лацио, Италия

Где снимали известные сцены

Студия
Киностудия «Чинечитта», Рим, Лацио, Италия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Рим

  • Март 2004
Идеальный формат, чтобы скоротать вечер: 3 свежих мини-сериала, которые смотрят по всему миру в марте 2026 года
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив
14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет
Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом
Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить
За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)
В «Первом отделе» уже 5 сезонов: но лишь фанаты по кадру отличат один от другого – тест на внимательность
5 детективов из прошлого, которые стерлись из памяти — а сейчас эти шедевры можно пересмотреть, будто впервые
Возрастной рейтинг 6+: что в фильме «Домовенок Кузя 2» увидят дети – и почему родителям тоже будет интересно
Ветер мачту рвал, на сцену вышел Крокодайл: разбираем финал «Ван Пис 2», кто такой Мистер 0?
Когда «Первый отдел» закончился, а Колесников нужен срочно: в этом детективе НТВ всего 4 серии и никакого мрачняка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше