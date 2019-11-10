В 4 сезоне 6 серии мультсериала «Рик и Морти» все пассажиры одного поезда рассказывают каждый свою историю, которые объединены присутствием в ней Рика Санчеза. Сами Рик и Морти тоже находятся на этом поезде. Или это не поезд вовсе?