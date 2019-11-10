В 4 сезоне 5 серии мультсериала «Рик и Морти» Рик делает Джерри невесомым, чтобы он легко украсил дом новогодними гирляндами. А сам тем временем отправляется с Морти на очередное приключение, во время которого Морти кусает космическая ядовитая змея.