В 4 сезоне 5 серии мультсериала «Рик и Морти» Рик делает Джерри невесомым, чтобы он легко украсил дом новогодними гирляндами. А сам тем временем отправляется с Морти на очередное приключение, во время которого Морти кусает космическая ядовитая змея.
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