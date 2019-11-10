В 4 сезоне 3 серии мультсериала «Рик и Морти» Морти и Рик отправляются на «Грабеж фест» и собирают команду старых друзей, чтобы выкрасть важный алмаз. Организатор фестиваля вызывает Рика на баттл по грабежу.