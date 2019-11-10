В 4 сезоне 4 серии мультсериала «Рик и Морти» Морти выпрашивает у Рика настоящего дракона. Пока Морти наслаждается полетами на личном драконе, Джерри обнаруживает дома говорящего кота, к которому Рик якобы не имеет никакого отношения.
Related video
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Авторизация по e-mail