В 4 сезоне 10 серии мультсериала «Рик и Морти» выясняется, что существуют две Бет. Одна — гроза всего космоса и опасная убийца, а вторая — обычная домохозяйка на Земле. Кто из них клон, а кто настоящая, кажется, не знает даже сам Рик…
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