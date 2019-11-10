В 4 сезоне 10 серии мультсериала «Рик и Морти» выясняется, что существуют две Бет. Одна — гроза всего космоса и опасная убийца, а вторая — обычная домохозяйка на Земле. Кто из них клон, а кто настоящая, кажется, не знает даже сам Рик…