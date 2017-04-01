В 3 сезоне 5 серии мультсериала «Рик и Морти» Морти попросил Рика взять Джерри на приключение, чтобы поднять его самооценку. Тогда Рик и Джерри отправляются на планету, где, сколько бы существо ни умирало, оно быстро возвращается к жизни.