В 3 сезоне 4 серии мультсериала «Рик и Морти» Морти уговаривает Рика откликнутся на зов «Заступников». Позже Морти узнает, что на предыдущую миссию их с дедом не позвали, и ему становится стыдно за то, что их не особо любят эти супергерои.