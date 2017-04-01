В 3 сезоне 4 серии мультсериала «Рик и Морти» Морти уговаривает Рика откликнутся на зов «Заступников». Позже Морти узнает, что на предыдущую миссию их с дедом не позвали, и ему становится стыдно за то, что их не особо любят эти супергерои.
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