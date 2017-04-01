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Киноафиша Сериалы Рик и Морти Сезоны Сезон 3 Серия 4

Рик и Морти 2013 4 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Рик и Морти»
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О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии мультсериала «Рик и Морти» Морти уговаривает Рика откликнутся на зов «Заступников». Позже Морти узнает, что на предыдущую миссию их с дедом не позвали, и ему становится стыдно за то, что их не особо любят эти супергерои.

 

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