В 3 сезоне 2 серии мультсериала «Рик и Морти» Джерри съезжает из дома, а Саммер, Рик и Морти отправляются в постапокалиптичную версию Земли. Пока Рик пытается украсть зеленый камень, Саммер находит себя в этом мире и начинает жить с мужчиной.