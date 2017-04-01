В 3 сезоне 8 серии мультсериала «Рик и Морти» Морти просит деда удалить неприятное воспоминание, и тогда Рик показывает ему целый архив его воспоминаний, который он удалял по просьбе. Морти начинает просматривать удаленные сцены из своей жизни.