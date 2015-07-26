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Киноафиша Сериалы Рик и Морти Сезоны Сезон 2 Серия 5

Рик и Морти 2013 5 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Рик и Морти»
Рик во времени
Сезон 2 / Серия 1 26 июля 2015
Успеть до Морти-ночи
Сезон 2 / Серия 2 2 августа 2015
Аутоэротическая ассимиляция
Сезон 2 / Серия 3 9 августа 2015
Вспомнить Вэ Сэ Йо
Сезон 2 / Серия 4 16 августа 2015
Пора швифтануться
Сезон 2 / Серия 5 23 августа 2015
Наверное, Рики сошли с ума
Сезон 2 / Серия 6 30 августа 2015
Большой переполох в маленьком Санчесе
Сезон 2 / Серия 7 13 сентября 2015
Межвселенский кабель 2: Искушение судьбы
Сезон 2 / Серия 8 20 сентября 2015
Судная ночь
Сезон 2 / Серия 9 27 сентября 2015
Свадебные Сквончеры
Сезон 2 / Серия 10 4 октября 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии мультсериала «Рик и Морти» на Землю прилетает гигантская голова, создающая природные катаклизмы, которые приведут к апокалипсису. Рик и Морти отправляются в пентагон, чтобы помочь разобраться с головой с помощью… хитовой песни.

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