Во 2 сезоне 5 серии мультсериала «Рик и Морти» на Землю прилетает гигантская голова, создающая природные катаклизмы, которые приведут к апокалипсису. Рик и Морти отправляются в пентагон, чтобы помочь разобраться с головой с помощью… хитовой песни.