Во 2 сезоне 9 серии мультсериала «Рик и Морти» Рик с Морти приземляются на случайную планету, чтобы купить жидкость для стекол. Вот только после заката на этой планете начинается фестиваль убийства, суть которого такая же, как и у судной ночи.
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