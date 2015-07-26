Во 2 сезоне 9 серии мультсериала «Рик и Морти» Рик с Морти приземляются на случайную планету, чтобы купить жидкость для стекол. Вот только после заката на этой планете начинается фестиваль убийства, суть которого такая же, как и у судной ночи.