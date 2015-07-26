Во 2 сезоне 10 серии мультсериала «Рик и Морти» наступает день свадьбы Птичьей Личности и Тэмми, на которую отправляются Рик и остальные члены его семьи. Но праздник превращается в настоящую бойню, когда Тэмми раскрывает правду о себе.