Во 2 сезоне 10 серии мультсериала «Рик и Морти» наступает день свадьбы Птичьей Личности и Тэмми, на которую отправляются Рик и остальные члены его семьи. Но праздник превращается в настоящую бойню, когда Тэмми раскрывает правду о себе.
Related video
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Авторизация по e-mail