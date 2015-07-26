Во 2 сезоне 3 серии мультсериала «Рик и Морти» Рик случайно встречает свою бывшую Юнити, которая теперь является целой планетой. А на Земле Джерри в поисках газонокосилки в гараже Рика неожиданно находит заложника пришельца.
Related video
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Авторизация по e-mail