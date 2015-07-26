Во 2 сезоне 3 серии мультсериала «Рик и Морти» Рик случайно встречает свою бывшую Юнити, которая теперь является целой планетой. А на Земле Джерри в поисках газонокосилки в гараже Рика неожиданно находит заложника пришельца.