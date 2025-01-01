Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Воскрешение
Сезоны
Воскрешение, список сезонов
Resurrection
16+
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
11
голосов
7.2
IMDb
Список сезонов сериала «Воскрешение»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
9 марта 2014 - 4 мая 2014
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
28 сентября 2014 - 25 января 2015
