В 1 сезоне 4 серии сериала «Регби» Настя планирует собрать всю женскую команду в загородном доме и просит Дашу, чтобы та помогла ей уговорить остальных поехать. В это же время Лера ужасно переживает из-за того, что ее супруг хочет завести малыша...