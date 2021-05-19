В 1 сезоне 9 серии сериала «Регби» бойфренд подруги неожиданно приглашает Настю на званый банкет, там девушка встречает своего бывшего тренера и внезапно на него срывается. В это время Макс и его команда отправляются в Петербург на новый матч.
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