В 1 сезоне 9 серии сериала «Регби» бойфренд подруги неожиданно приглашает Настю на званый банкет, там девушка встречает своего бывшего тренера и внезапно на него срывается. В это время Макс и его команда отправляются в Петербург на новый матч.