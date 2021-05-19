В 1 сезоне 13 серии сериала «Регби» Анастасия ужасно переживает за будущее Макса, который сильно пострадал после произошедших событий. Спортивный врач пытается оправдать его перед Олесей, которая явно не настроена к сложившейся ситуации позитивно.
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