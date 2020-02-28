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Киноафиша Сериалы Королева Соно Сезоны Сезон 1 Серия 6

Королева Соно 2020 6 серия 1 сезон

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Я Королева Соно
Сезон 1 / Серия 1 28 февраля 2020
Умирать больно
Сезон 1 / Серия 2 28 февраля 2020
Игрушки дьявола
Сезон 1 / Серия 3 28 февраля 2020
Салага
Сезон 1 / Серия 4 28 февраля 2020
Вода с сахаром
Сезон 1 / Серия 5 28 февраля 2020
Чрезвычайное положение
Сезон 1 / Серия 6 28 февраля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Королева Соно» вместе со своими товарищами по команде Королева Соно берет все в свои руки и всеми силами пытается предотвратить надвигающуюся угрозу. Тем временем Мазе ожидает встреча с весьма опасным гостем.

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