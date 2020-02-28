В 1 сезоне 6 серии сериала «Королева Соно» вместе со своими товарищами по команде Королева Соно берет все в свои руки и всеми силами пытается предотвратить надвигающуюся угрозу. Тем временем Мазе ожидает встреча с весьма опасным гостем.
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