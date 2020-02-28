В 1 сезоне 5 серии сериала «Королева Соно» после неожиданной атаки на вокзале Йоханнесбурга Екатерина видит возможность и решает воспользоваться ею. Тем временем Королева имеет дело с Сидом, который может знать кое-что важное о смерти ее матери.
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