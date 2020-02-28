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Киноафиша Сериалы Королева Соно Сезоны Сезон 1 Серия 2

Королева Соно 2020 2 серия 1 сезон

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Я Королева Соно
Сезон 1 / Серия 1 28 февраля 2020
Умирать больно
Сезон 1 / Серия 2 28 февраля 2020
Игрушки дьявола
Сезон 1 / Серия 3 28 февраля 2020
Салага
Сезон 1 / Серия 4 28 февраля 2020
Вода с сахаром
Сезон 1 / Серия 5 28 февраля 2020
Чрезвычайное положение
Сезон 1 / Серия 6 28 февраля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Королева Соно» вскоре после того, как разведывательная операция спецагента в Хараре разваливается, раскрывается тайна прошлой жизни Элтона Дэйвенпорта. После случившегося инцидента Екатерина идет на соглашение с Шанду.

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