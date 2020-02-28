В 1 сезоне 1 серии сериала «Королева Соно» опытная шпионка находится на важной миссии в Занзибаре. В ходе своего задания она узнает неожиданные факты о человеке по имени Хендрикус – именно он отбывает наказание в тюрьме за то, что убил мать героини.
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