В 1 сезоне 3 серии сериала «Королева Соно», притворяясь работником прессы, Королева решает поговорить с Екатериной в форме интервью и подвергает себя серьезной опасности. Шанду борется со своей преданностью и не может решить, чья сторона ему ближе.
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