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Киноафиша Сериалы Королева Соно Сезоны Сезон 1 Серия 3

Королева Соно 2020 3 серия 1 сезон

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Я Королева Соно
Сезон 1 / Серия 1 28 февраля 2020
Умирать больно
Сезон 1 / Серия 2 28 февраля 2020
Игрушки дьявола
Сезон 1 / Серия 3 28 февраля 2020
Салага
Сезон 1 / Серия 4 28 февраля 2020
Вода с сахаром
Сезон 1 / Серия 5 28 февраля 2020
Чрезвычайное положение
Сезон 1 / Серия 6 28 февраля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Королева Соно», притворяясь работником прессы, Королева решает поговорить с Екатериной в форме интервью и подвергает себя серьезной опасности. Шанду борется со своей преданностью и не может решить, чья сторона ему ближе.

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