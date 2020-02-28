В 1 сезоне сериала «Королева Соно» высококвалифицированная женщина работает в шпионском отделе, который занимается защитой своего отечества. Королева Соно – одна из лучших в своем деле. Ей придется отправиться на особенно опасную операцию, одновременно решая вопросы своей личной жизни. Королева обнаруживает шокирующую информацию о смерти своей матери и решает любыми способами докопаться до правды. Также героине необходимо разобраться в террористическом заговоре, который ставит под угрозу всю Африку.