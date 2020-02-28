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Королева Соно 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королева Соно
Киноафиша Сериалы Королева Соно Сезоны Сезон 1

Queen Sono 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева Соно»

В 1 сезоне сериала «Королева Соно» высококвалифицированная женщина работает в шпионском отделе, который занимается защитой своего отечества. Королева Соно – одна из лучших в своем деле. Ей придется отправиться на особенно опасную операцию, одновременно решая вопросы своей личной жизни. Королева обнаруживает шокирующую информацию о смерти своей матери и решает любыми способами докопаться до правды. Также героине необходимо разобраться в террористическом заговоре, который ставит под угрозу всю Африку.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Королева Соно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я Королева Соно I Am Queen Sono
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2020
Умирать больно Dying Is Sore
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2020
Игрушки дьявола The Devil's Toys
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2020
Салага Rookie
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2020
Вода с сахаром Sugar Water
Сезон 1 Серия 5
28 февраля 2020
Чрезвычайное положение State of Emergency
Сезон 1 Серия 6
28 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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