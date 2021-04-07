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Киноафиша Сериалы Королева юга Сезоны Сезон 5 Серия 1

Королева юга 2016 1 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Королева юга»
Призраки
Сезон 5 / Серия 1 7 апреля 2021
Я беру Манхэттен
Сезон 5 / Серия 2 14 апреля 2021
Не теряй голову
Сезон 5 / Серия 3 21 апреля 2021
Ситуация
Сезон 5 / Серия 4 28 апреля 2021
Чем больше денег, тем больше проблем
Сезон 5 / Серия 5 5 мая 2021
Серебро или свинец
Сезон 5 / Серия 6 12 мая 2021
Лиса в курятнике
Сезон 5 / Серия 7 19 мая 2021
Все, к чему я прикасаюсь
Сезон 5 / Серия 8 26 мая 2021
Пуленепробиваемый
Сезон 5 / Серия 9 2 июня 2021
Финал
Сезон 5 / Серия 10 9 июня 2021
О чем cерия

В 5 сезоне 1 серии сериала «Королева Юга» главная героиня делает все возможное, чтобы расширить свой бизнес в Нью-Йорке. Тем временем ее приятель Джеймс изо всех сил старается доказать свою преданность Терезе. Но поверит ли она в его чувства?

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