В 5 сезоне 1 серии сериала «Королева Юга» главная героиня делает все возможное, чтобы расширить свой бизнес в Нью-Йорке. Тем временем ее приятель Джеймс изо всех сил старается доказать свою преданность Терезе. Но поверит ли она в его чувства?