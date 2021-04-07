В 5 сезоне 1 серии сериала «Королева Юга» главная героиня делает все возможное, чтобы расширить свой бизнес в Нью-Йорке. Тем временем ее приятель Джеймс изо всех сил старается доказать свою преданность Терезе. Но поверит ли она в его чувства?
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Авторизация по e-mail