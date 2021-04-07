В 5 сезоне 6 серии сериала «Королева юга» главная героиня продолжает укреплять свои позиции в европейских городах. Тереза уверена в успехе своего предприятия. В это же время Джордж узнает пугающую информацию об операции Боаза, проходящей в Майами.
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