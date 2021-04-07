В 5 сезоне 7 серии сериала «Королева юга» вся команда делает все возможное, чтобы раз и навсегда покончить с незаконной деятельностью наркокартеля, принадлежащего Мендосе. Однако никто из них даже не подозревает о том, чем закончится эта операция.
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