В 5 сезоне 7 серии сериала «Королева юга» вся команда делает все возможное, чтобы раз и навсегда покончить с незаконной деятельностью наркокартеля, принадлежащего Мендосе. Однако никто из них даже не подозревает о том, чем закончится эта операция.