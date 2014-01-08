Карты, деньги, несколько стволов и кубок огня Бёртона Гастера
Сезон 8 / Серия 18 января 2014
Используй эту возможность
Сезон 8 / Серия 215 января 2014
Ремейк под названием «Облачно, возможно убийство»
Сезон 8 / Серия 322 января 2014
Кто-то взял в заложники Вуди
Сезон 8 / Серия 429 января 2014
Остановка в развитии
Сезон 8 / Серия 55 февраля 2014
1967: Ясновидческая одиссея
Сезон 8 / Серия 626 февраля 2014
Шон и Гас осваивают новую профессию
Сезон 8 / Серия 75 марта 2014
Прикосновение доброзла
Сезон 8 / Серия 812 марта 2014
Кошмар на Стейт-стрит
Сезон 8 / Серия 919 марта 2014
Финал
Сезон 8 / Серия 1026 марта 2014
О чем cерия
В 8 сезоне 4 серии сериала «Ясновидец» парни два месяца сидят без работы, они уже думают сфабриковать преступление, чтобы их наняли. В участке полиции берут в заложники коронера. У Ласситера появляется реальный шанс вернуть свою должность.
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