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Киноафиша Сериалы Ясновидец Сезоны Сезон 8 Серия 3

Ясновидец 2006 - 2014 3 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Ясновидец»
Карты, деньги, несколько стволов и кубок огня Бёртона Гастера
Сезон 8 / Серия 1 8 января 2014
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Сезон 8 / Серия 2 15 января 2014
Ремейк под названием «Облачно, возможно убийство»
Сезон 8 / Серия 3 22 января 2014
Кто-то взял в заложники Вуди
Сезон 8 / Серия 4 29 января 2014
Остановка в развитии
Сезон 8 / Серия 5 5 февраля 2014
1967: Ясновидческая одиссея
Сезон 8 / Серия 6 26 февраля 2014
Шон и Гас осваивают новую профессию
Сезон 8 / Серия 7 5 марта 2014
Прикосновение доброзла
Сезон 8 / Серия 8 12 марта 2014
Кошмар на Стейт-стрит
Сезон 8 / Серия 9 19 марта 2014
Финал
Сезон 8 / Серия 10 26 марта 2014
О чем cерия

В 8 сезоне 3 серии сериала «Ясновидец» режиссеры делают ремейк первого эпизода шоу, который стал популярным. Речь о деле 2006 года, когда герои только открыли свое агентство. Они помогли адвокату-неудачнику и спасли на суде любовницу метеоролога.

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