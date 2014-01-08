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О чем cерия
В 8 сезоне 3 серии сериала «Ясновидец» режиссеры делают ремейк первого эпизода шоу, который стал популярным. Речь о деле 2006 года, когда герои только открыли свое агентство. Они помогли адвокату-неудачнику и спасли на суде любовницу метеоролога.
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