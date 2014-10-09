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Постер к сериалу Ясновидец
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Киноафиша Сериалы Ясновидец Сезоны
Ясновидец (2006 - 2014), список сезонов Psych 12+
Год выпуска 2006
Страна США
Эпизод длится 40 минут
Телеканал USA Network
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Список сезонов сериала «Ясновидец»
Ясновидец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 15 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 16 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 16 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 16 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2010, 16 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2011, 16 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2013, 15 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2014, 10 эпизодов
 
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