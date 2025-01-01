Меню
Цитаты из сериала Ясновидец

Shawn Spencer Доброе утро, детективы! Сбор пожертвований на бал полицейских?
Carlton Lassiter У нас нет яиц.
Shawn Spencer Честно говоря, у меня нет ответа на это.
Carlton Lassiter Не напомнить ли вам, мистер Спенсер, что бывает, когда вы вмешиваетесь в полицейское расследование?
Shawn Spencer Ээ... Дело раскрывается?
Shawn Spencer Доброе утро, детективы! Сбор денег на бал полицейских?
Carlton Lassiter У нас нет балов.
Shawn Spencer Честно говоря, у меня нет на это ответа.
Karen Vick Сами понимаете, мистер Спенсер, что ваш отец никоим образом не должен участвовать в этом расследовании. Он больше не на службе, и его вмешательство может скомпрометировать дело в суде. Я ясна?
Shawn Spencer Да, я понимаю, шеф. Но мне непонятно, почему люди всегда говорят «само собой разумеется», а потом всё равно чувствуют необходимость это озвучить. Это не раздражает вас?
Karen Vick Нет, и, честно говоря, мне всё равно.
Burton 'Gus' Guster Вот это меня и раздражает. Почему люди говорят «мне всё равно» в ситуации, когда на самом деле они имеют в виду «мне не всё равно»?
Karen Vick Ну так скажите, как правильно это сказать? Если вы поделитесь какой-либо официальной информацией об этом случае с вашим отцом или позволите ему быть рядом с новыми улик, то вам двоим придется искать другое полицейское управление, и я сам позабочусь о том, чтобы каждый из вас был обвинен в препятствовании правосудию.
Burton 'Gus' Guster Вы нарушили правило раздельного инфинитива.
Shawn Spencer Хороший улов, Гас!
Karen Vick Вы понимаете, что я ношу оружие, да?
Burton 'Gus' Guster Это было прекрасно сформулировано.
Shawn Spencer О, ты имеешь в виду мою лицензии пилота? Она там, сзади, в Сессне. Или, может быть, ты говоришь о моей лицензии на убийство. Аннулирована. Проблемы на казахстанской границе. Я мог бы рассказать детали, но тогда мне пришлось бы тебя убить, а я не могу, потому что моя лицензия на убийство аннулирована.
Бёртон 'Гас' Гастер Шон? Что ты, чёрт возьми, делаешь здесь?
Шон Спенсер Мне следует задать тебе тот же вопрос.
Бёртон 'Гас' Гастер Я работаю здесь!
Шон Спенсер Мне следует задать тебе другой вопрос.
Карлтон Ласситер Ты правда думаешь, что кто-то подсадил это в его шкафчик?
Шон Спенсер Нет, я думаю, что это положили туда намеренно.
Карлтон Ласситер Вот именно, что я только что сказал.
Шон Спенсер Но я это сказал не в форме вопроса, поэтому это звучало более убедительно.
Ресепшенист Здесь лейтенант Кранч пришёл к вам.
Бертон 'Гас' Гастер Кранч?
Шон Спенсер [входит в форме Гражданской войны] На самом деле, меня повысили. Теперь я капитан Кранч.
[повторяемая фраза]
Shawn Spencer [после того, как кто-то его поправляет] Я слышал оба варианта.
Карлтон Ласситер Мне нужно выложить все, что на сердце.
Шон Спенсер Это твоя рубашка? Пожалуйста, скажи нет.
Shawn Spencer Помни, пап, ты сначала обращаешься с женщиной как с человеком, затем как с принцессой, потом как с богиней, а потом опять как с человеком.
Henry Spencer Я даже не знаю, как это тупое городское предание началось.
Shawn Spencer Шон Спенсер, Бертон 'Гас' Гастер: [смотрят друг на друга]
Shawn Spencer [шёпотом] Это был твой огромный рот!
Burton 'Gus' Guster Я хотел это держать в секрете! Ты именно тот, кто раструбил это за обеденным столом!
Shawn Spencer Не могу в это поверить...
Burton 'Gus' Guster Мы действительно начали городское предание.
Shawn Spencer Это круто.
Burton 'Gus' Guster Теперь все на стороне моей мамы думают, что я ясновидящий детектив, и они думают, что ты...
Shawn Spencer Гей?
Burton 'Gus' Guster Нет.
Shawn Spencer Немец?
Burton 'Gus' Guster Нет.
Shawn Spencer Невидимый?
Burton 'Gus' Guster Мой помощник.
Shawn Spencer Ух ты.
Shawn Spencer Не могу в это поверить. Ты скопировал свой стиль с этого манекена!
Burton 'Gus' Guster Наоборот, Шон. Очевидно, кто-то стащит мой стиль.
Shawn Spencer Верно... Я действительно видел, как Томми Хилфигер крался из куста в куст, рисуя тебя.
Shawn Spencer Как узнать, что кто-то — хронический лжец? Предположим, что у него не горят штаны.
Shawn Spencer Я Шон Спенсер, а это мой напарник, Гас "Т.Т." Шоубиз.
Burton 'Gus' Guster Дополнительная T — это для дополнительного таланта.
Burton 'Gus' Guster Я человек неведомой тайны. Вот почему мои друзья называют меня Г.
Shawn Spencer Ха. Это забавно. Я думал, что тебя зовут Большеголовым Бертоном.
Burton 'Gus' Guster Никогда не произноси это имя, Шон. К тому же, я знаю, что это ты всё начал.
Shawn Spencer Извини, Гус, у меня слабость к аллитерации. Я раб этому. К тому же, сколько слов начинается на Б?
Burton 'Gus' Guster Где-то около тысячи! Ты мог бы использовать жирное, черное, красивое...
Shawn Spencer Чувак, кто бы стал звать тебя Черным Бертоном?
Карлтон Ласситер Эй, мы нашли отпечатки.
Шон Спенсер Он был в маленькой красной корвете?
Бертон 'Гас' Гастер Под вишневой луной?
Карлтон Ласситер ОТПЕЧАТКИ пальцев!
Шон Спенсер Гас, не будь бешеной дикобразкой.
Джульетта О'Хара Детектив Ласситер просто горит сегодня.
Шон Спенсер "Горит" — это как у Майкла Джексона в рекламе Пепси или как неверное использование слова "буквально"?
Генри Спенсер [наблюдая, как Шон прыгает от радости, потому что только что разгадал дело] Шон, не смей извлекать неправильные уроки, пока я пытаюсь научить тебя правильным!
Карлтон Ласситер Я думал, я сказал тебе нет.
Шон Спенсер Но твои глаза сказали да.
Carlton Lassiter Вы меня вызывали, шеф?
Karen Vick Да. Я выяснила, детектив, что вы применяли оружие в последних четырех делах, над которыми работали.
Carlton Lassiter Спасибо.
Karen Vick Это не было комплиментом.
Carlton Lassiter Я просто стараюсь защитить улицы.
Karen Vick Последний инцидент произошел на шоу кошек.
Carlton Lassiter Что ж, позвольте записать, что я никогда не стал бы стрелять в кошку.
Karen Vick Наверное, это можно считать утешением.
Carlton Lassiter Если только она не приближалась угрожающе или не остановилась по моему приказу. Я, вероятно, просто выстрелил бы в воздух, чтобы донести свою мысль, но это на самом деле вопрос для решения в полевых условиях, к которому я не могу сейчас привязаться.
Бертон 'Гас' Гастер Отлично. Теперь ты выгнал меня с похорон. Просто добавь это в список. Выгнан с Пэтсмарта, выгнан из деревни Санта-Клауса, выгнан из Армии Спасения...
Шон Спенсер Увольнение с позором!
Шон Спенсер Главное, что у тебя есть легенда.
Репортёр На самом деле, это страница 64.
Шон Спенсер Всё зависит от того, как ты это сложишь, не так ли?
Генри Спенсер [наклоняется очень близко] Ты занят в субботу?
Шон Спенсер Ты - ты хочешь, чтобы я пошёл с тобой на этот неловкий курс?
Shawn Spencer Гас, не будь ровно половиной 11-фунтовой черной лесной ветчины.
Бертон 'Гас' Гастер Что тут непонятного в "остаться на месте"?
Шон Спенсер Часть "остаться". Я изначально не "остался", Гас. Вся эта фраза - полный провал.
Carlton Lassiter Теперь мне нужно знать, как ты это делаешь.
Shawn Spencer Ты действительно хочешь знать, как я это делаю?
Carlton Lassiter Абсолютно.
Shawn Spencer Ну, начинается с хала! и заканчивается кремовым льдом.
Burton 'Gus' Guster А если между ними будет время? ТандерКэтс. Хо-о!
Juliet O'Hara Я и не думала, что ты так серьезно относишься к боулингу.
Shawn Spencer Совершенно серьезно, совершенно серьезно. На самом деле, Lego хочет спонсировать меня в этом году.
Juliet O'Hara О, Боже, это здорово.
Shawn Spencer Они также хотят, чтобы я носил обувь из Лего... Так что я в раздумьях...
Шон Спенсер Гас, не будь гигантской черепахой.
Шон Спенсер Гас, не будь этой трещиной в моей руке.
Шон Спенсер Полис страхования жизни?
Бертон 'Гас' Густер Это не имеет никакого смысла.
Шон Спенсер Расскажи мне об этом... Чувак, серьёзно, расскажи мне об этом. Я понятия не имею, что это значит.
Бертон 'Гас' Густер Ты никогда не мог понять юридический язык.
Шон Спенсер О, правда? Напомни, кто настраивал наши псих 401к?
Бертон 'Гас' Густер О, ты имеешь в виду наши 601к? Потому что в Индии нет 401к.
Шон Спенсер Это растущая экономика, Гас. Мы уже заработали, как, 500 рупий.
Бертон 'Гас' Густер Это тринадцать долларов.
Бертон 'Гас' Густер Ты что, совсем с ума сошел?
Шон Спенсер Не сказал бы, что с ума. Может, эксцентричный тип, который классно выглядит в джинсах.
Shawn Spencer Гас, не будь близорукой чихуахуа.
Бертон 'Гас' Густер Я не собираюсь выходить туда.
Шон Спенсер Ты не можешь сидеть здесь, в темной машине, в полном одиночестве. Тебя заберут за нездоровье.
Бертон 'Гас' Густер Нездоровье?
Шон Спенсер С намерением подкрасться. Поверь мне, тебе это не нужно. Это серьезно повредит твоему будущему.
Shawn Spencer Не будь американской версией британского Гаса.
Бертон 'Гас' Гастер Бразильские коды аэропортов. Откуда ты это знаешь?
Шон Спенсер Я жил в аэропорту месяц, Гас.
Бертон 'Гас' Гастер Это был Том Хэнкс в "Терминале".
Шон Спенсер Один х*й.
Бертон 'Гас' Гастер Сколько нам ещё ехать до этого места?
Шон Спенсер Пятьдесят, шестьдесят миль.
Бертон 'Гас' Гастер Шестьдесят миль? И ты не купил мне пончик?
Шон Спенсер Я купил тебе пончик. А потом я его съел.
Burton 'Gus' Guster Так у меня теперь кот?
Shawn Spencer Оранжевый табби. На прошлое Рождество ты сделал ей маленькую шапочку Санты, и она просто в восторге от неё.
Burton 'Gus' Guster Фантастика. Я даже не могу завести воображаемого кота-мальчика.
Shawn Spencer Гус, кот-мальчик никогда бы не пригодился мне так, как надо. В следующий раз, когда ты мне понадобишься, у Пиклз будут котята.
Burton 'Gus' Guster Пиклз?
Shawn Spencer Полное имя — миссис Пиклз. Хотя, я не совсем уверен, что коты могут жениться вне Бостона.
Шон Спенсер Гас, не будь упрямым эскимосом с карамельной лентой.
Shawn Spencer Гас, не будь как блудливый лесной орех.
Бертон 'Гас' Гастер Ты новости не смотришь?
Шон Спенсер Я больше не могу смотреть 8-й канал. Ллойд Лансинг носит парик. Каждая передача начинается с вранья.
Carlton Lassiter Вопросы?
Juliet O'Hara Это единственная зацепка?
Carlton Lassiter Его ответы на мой допрос были враждебными, по меньшей мере.
Juliet O'Hara Проясните «враждебные».
Carlton Lassiter [сквозь зубы] Используйте мой тон сейчас в качестве ориентира.
Бёртон 'Гас' Гастер Разве Хауи не был жертвой в какой-то момент?
Шон Спенсер Гас, это было так сорок минут назад. Уверен, ты до сих пор говоришь друзьям расслабиться.
Burton 'Gus' Guster Если честно, я устал. Хочу вздремнуть.
Shawn Spencer Полностью с тобой согласен, приятель. Думаю, нам стоит немного отдохнуть. Больше никаких дел.
Burton 'Gus' Guster О, как я рад, что ты это сказал. Я немного переживал, когда собирался сказать тебе.
Shawn Spencer Не будь глупцом. Мы хорошо поговорили, я думаю, мы оба это почувствовали, и вот, что случилось. Мы здесь.
Burton 'Gus' Guster Что это, Шон?
Shawn Spencer Итак, вот в чем дело. Полиция, возможно, нашла тело... которое я мог уловить на своем полицейском сканере... и которое... я мог принести с собой.
Шон Спенсер Гас, не будь дурачком.
Burton 'Gus' Guster Я не могу провести ночь в музее. У меня нет зубной щётки, нет мультивитаминов, и, о да, я не хочу, чтобы моя душа страдала вечными муками за то, что я нарушаю сон египетского копателя канала.
Шон Спенсер Гас, не будь растаявшим шоколадным печеньем.
Shawn Spencer Слушай, какой-то парень в костюме волка с световым мечом только что поздоровался с тобой.
Burton 'Gus' Guster [уклончиво] Я не знаю этого парня.
Shawn Spencer Он смотрел прямо на тебя.
Burton 'Gus' Guster Он ошибся.
Shawn Spencer Он сказал: 'Привет, Гас.' А потом, другой парень в плаще и с кодпрусом кивнул тебе наполовину.
Shawn Spencer [готовя что-то в Easy Bake Oven] Это зависит. Ты любишь вкусную еду?
Шон Спенсер Гас, не будь параноидальным шизофреником.
Shawn Spencer Духи говорят, что у тебя штаны горят.
Shawn Spencer К тому же, это настоящая телевизионная студия, Гас. Что может быть лучше?
Burton 'Gus' Guster Я ем завтрак. У меня было яйцо пашот с голландским соусом на английском маффине.
Shawn Spencer Слушай, мы быстро разберёмся. Ты дома будешь в кратчайшие сроки.
[делает вид, что отвечает на телефон]
Shawn Spencer Алло? Дама Джуди Денч звонила. Она хочет вернуть свой завтрак.
Шон Спенсер Гас, не будь сумасшедшим хулиганом.
Шон Спенсер Подожди, Дуги. Где ты достал этот сок и есть ли у него вкус винограда?
[повторяющаяся реплика]
Бертон 'Гас' Гастер Ты знаешь, что это так!
Шон Спенсер Гас, не будь старой губкой с торчащими волосами.
Shawn Spencer Не переживай, Джулс. Я раскрою твоё дело, как яйцо. А потом мы сделаем омлеты с шалотом... и СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Shawn Spencer Гас, не веди себя как Уильям Забка из "Поступая в школу".
Shawn Spencer Гус, не будь зрячим чихуахуа. У меня есть безупречный план, который решит дело и даст начальнику всю заслугу.
Burton 'Gus' Guster Что это?
Shawn Spencer На самом деле, у меня только фраза "У меня есть безупречный план." А дальше я в полном распорядке.
Бёртон 'Гас' Гастер Ты убираешь моё имя из договора и двери, и этих кольцебросов.
Шон Спенсер Гас, не будь смешным. Слушай, я почти уверен, что это не несущая стена. Но если тебя это действительно беспокоит, почему бы тебе не прыгнуть на чердаке, чтобы проверить?
Shawn Spencer Чипсы говорят, что ты жульничал, жульничал, ты, тыквенный еда!
Juliet O'Hara Нельзя судить о человеке по рассказам, которые он рассказывает.
Хэнк Мендол [после того, как Гас достал свой мобильный телефон] О, эти вещи здесь не работают. У нас нет телевизоров, нет радио, нет холодильников.
Бертон 'Гас' Гастер Звучит как тюрьма, только у них есть все эти вещи.
