Karen Vick Сами понимаете, мистер Спенсер, что ваш отец никоим образом не должен участвовать в этом расследовании. Он больше не на службе, и его вмешательство может скомпрометировать дело в суде. Я ясна?

Shawn Spencer Да, я понимаю, шеф. Но мне непонятно, почему люди всегда говорят «само собой разумеется», а потом всё равно чувствуют необходимость это озвучить. Это не раздражает вас?

Karen Vick Нет, и, честно говоря, мне всё равно.

Burton 'Gus' Guster Вот это меня и раздражает. Почему люди говорят «мне всё равно» в ситуации, когда на самом деле они имеют в виду «мне не всё равно»?

Karen Vick Ну так скажите, как правильно это сказать? Если вы поделитесь какой-либо официальной информацией об этом случае с вашим отцом или позволите ему быть рядом с новыми улик, то вам двоим придется искать другое полицейское управление, и я сам позабочусь о том, чтобы каждый из вас был обвинен в препятствовании правосудию.

Burton 'Gus' Guster Вы нарушили правило раздельного инфинитива.

Shawn Spencer Хороший улов, Гас!

Karen Vick Вы понимаете, что я ношу оружие, да?