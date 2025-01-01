Karen VickСами понимаете, мистер Спенсер, что ваш отец никоим образом не должен участвовать в этом расследовании. Он больше не на службе, и его вмешательство может скомпрометировать дело в суде. Я ясна?
Shawn SpencerДа, я понимаю, шеф. Но мне непонятно, почему люди всегда говорят «само собой разумеется», а потом всё равно чувствуют необходимость это озвучить. Это не раздражает вас?
Karen VickНет, и, честно говоря, мне всё равно.
Burton 'Gus' GusterВот это меня и раздражает. Почему люди говорят «мне всё равно» в ситуации, когда на самом деле они имеют в виду «мне не всё равно»?
Karen VickНу так скажите, как правильно это сказать? Если вы поделитесь какой-либо официальной информацией об этом случае с вашим отцом или позволите ему быть рядом с новыми улик, то вам двоим придется искать другое полицейское управление, и я сам позабочусь о том, чтобы каждый из вас был обвинен в препятствовании правосудию.
Shawn SpencerО, ты имеешь в виду мою лицензии пилота? Она там, сзади, в Сессне. Или, может быть, ты говоришь о моей лицензии на убийство. Аннулирована. Проблемы на казахстанской границе. Я мог бы рассказать детали, но тогда мне пришлось бы тебя убить, а я не могу, потому что моя лицензия на убийство аннулирована.
Karen VickПоследний инцидент произошел на шоу кошек.
Carlton LassiterЧто ж, позвольте записать, что я никогда не стал бы стрелять в кошку.
Karen VickНаверное, это можно считать утешением.
Carlton LassiterЕсли только она не приближалась угрожающе или не остановилась по моему приказу. Я, вероятно, просто выстрелил бы в воздух, чтобы донести свою мысль, но это на самом деле вопрос для решения в полевых условиях, к которому я не могу сейчас привязаться.
Бертон 'Гас' ГастерОтлично. Теперь ты выгнал меня с похорон. Просто добавь это в список. Выгнан с Пэтсмарта, выгнан из деревни Санта-Клауса, выгнан из Армии Спасения...
Burton 'Gus' GusterЯ не могу провести ночь в музее. У меня нет зубной щётки, нет мультивитаминов, и, о да, я не хочу, чтобы моя душа страдала вечными муками за то, что я нарушаю сон египетского копателя канала.
Шон СпенсерГас, не будь растаявшим шоколадным печеньем.
Shawn SpencerСлушай, какой-то парень в костюме волка с световым мечом только что поздоровался с тобой.