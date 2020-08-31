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Киноафиша Сериалы Презумпция невиновности Сезоны Сезон 1 Серия 5

Презумпция невиновности 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 31 августа 2020
Сезон 1 / Серия 2 31 августа 2020
Сезон 1 / Серия 3 1 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 4 1 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 5 2 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 6 2 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 7 26 января 2021
Сезон 1 / Серия 8 26 января 2021
Сезон 1 / Серия 9 27 января 2021
Сезон 1 / Серия 10 27 января 2021
Сезон 1 / Серия 11 27 января 2021
Сезон 1 / Серия 12 27 января 2021
Сезон 1 / Серия 13 28 января 2021
Сезон 1 / Серия 14 28 января 2021
Сезон 1 / Серия 15 28 января 2021
Сезон 1 / Серия 16 28 января 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Презумпция невиновности» отец Егора Задорина рассказывает Аврутину о Касаткине — вероятном свидетеле убийства его отца. Параллельно адвокат ведет дело кардиолога Солнцева, которому грозит пожизненный срок.

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