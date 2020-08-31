Презумпция невиновности 1 сезон 5 серия смотреть онлайн
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Сезон 1 / Серия 131 августа 2020
Сезон 1 / Серия 231 августа 2020
Сезон 1 / Серия 31 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 41 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 52 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 62 сентября 2020
Сезон 1 / Серия 726 января 2021
Сезон 1 / Серия 826 января 2021
Сезон 1 / Серия 927 января 2021
Сезон 1 / Серия 1027 января 2021
Сезон 1 / Серия 1127 января 2021
Сезон 1 / Серия 1227 января 2021
Сезон 1 / Серия 1328 января 2021
Сезон 1 / Серия 1428 января 2021
Сезон 1 / Серия 1528 января 2021
Сезон 1 / Серия 1628 января 2021
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Презумпция невиновности» отец Егора Задорина рассказывает Аврутину о Касаткине — вероятном свидетеле убийства его отца. Параллельно адвокат ведет дело кардиолога Солнцева, которому грозит пожизненный срок.
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