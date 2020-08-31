Презумпция невиновности 1 сезон 15 серия смотреть онлайн
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Сезон 1 / Серия 131 августа 2020
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О чем серия
В 1 сезоне 15 серии сериала «Презумпция невиновности» Глебов ведет дело об убийстве Боголюбова. От Бориса он узнает о причастности Колодина к смерти Аврутина-старшего. Вскоре после этого дочь адвоката Марта бесследно исчезает.
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