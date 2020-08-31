Презумпция невиновности 1 сезон 14 серия смотреть онлайн
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Сезон 1 / Серия 1027 января 2021
Сезон 1 / Серия 1127 января 2021
Сезон 1 / Серия 1227 января 2021
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Сезон 1 / Серия 1428 января 2021
Сезон 1 / Серия 1528 января 2021
Сезон 1 / Серия 1628 января 2021
О чем серия
В 1 сезоне 14 серии сериала «Презумпция невиновности» суд выносит Лопатину оправдательный приговор. Взамен бизнесмен предоставляет Аврутину компромат на дочь Колодина. Удастся ли адвокату выбить из олигарха чистосердечное признание?
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