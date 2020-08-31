Презумпция невиновности 1 сезон 1 серия смотреть онлайн
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О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Презумпция невиновности» дело об убийстве полицейского завершается в пользу Задорина. Майор Глебов уверен, что адвокат Аврутин подтасовал улики. Заручившись поддержкой журналистки Верницкой, он возобновляет расследование.
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