Презумпция невиновности 1 сезон 4 серия смотреть онлайн
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О чем серия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Презумпция невиновности» юрист приходит к выводу, что его клиента Громова подставили. Задорин связывается с Аврутиным, о чем Верницкая сообщает Глебову. Но Виктор Сухов выводит журналистку на чистую воду.
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