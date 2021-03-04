В 1 сезоне сериала «По колено» в центре сюжета мечтатель Саня, рост которого составляет всего 135 сантиметров. Однако это не мешает ему быть отчаянным и не бояться рисковать. Его основная цель – стать частью отечественного шоу-бизнеса. Поэтому он отправляется на пробы в Москву, где знакомится с высокой красавицей-актрисой по имени Алена, к которой тут же испытывает большое и светлое чувство. Ради любви Алёны Саня готов преодолеть все препятствия. Его не может остановить даже крах его актерской карьеры.