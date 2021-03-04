Меню
По колено 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала По колено
Киноафиша Сериалы По колено Сезоны Сезон 1

По колено 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «По колено»

В 1 сезоне сериала «По колено» в центре сюжета мечтатель Саня, рост которого составляет всего 135 сантиметров. Однако это не мешает ему быть отчаянным и не бояться рисковать. Его основная цель – стать частью отечественного шоу-бизнеса. Поэтому он отправляется на пробы в Москву, где знакомится с высокой красавицей-актрисой по имени Алена, к которой тут же испытывает большое и светлое чувство. Ради любви Алёны Саня готов преодолеть все препятствия. Его не может остановить даже крах его актерской карьеры.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «По колено» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
11 марта 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
11 марта 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2021
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
18 марта 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
26 мая 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 мая 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
26 мая 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
27 мая 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
28 мая 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
1 июня 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
1 июня 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
2 июня 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
3 июня 2021
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
4 июня 2021
График выхода всех сериалов
