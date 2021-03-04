В 1 сезоне 18 серии сериала «По колено» Никита получает предложение сняться в фильме Бондарчука, но по его контракту с Эльвирой он не может отказаться от работы в театре. Тогда он обращается к Сане и Стасу с просьбой избавиться от договора.
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