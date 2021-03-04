В 1 сезоне 5 серии сериала «По колено» с Саней, одетым в костюм Хоттабыча, случается конфуз в туалете. Его борода зацепляется за крючок, висящий на дверях кабинки. Но это не мешает Сане блистать в кадре. Алена собирается на свидание с Никитой.
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