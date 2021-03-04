В 1 сезоне 12 серии сериала «По колено» Саня пытается собрать деньги на взятку за освобождение Стаса. Узнав о щедрости Яна, Саня подумывает обратиться к нему с просьбой дать ему в долг, но Алена становится жертвой их «сделки».
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