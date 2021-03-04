В 1 сезоне 13 серии сериала «По колено» Саня соглашается помочь Артему и отвезти его в деревню к матери в обмен на его согласие занять ему денег. В попытках найти работу для Никиты Алена получает своеобразное предложение от театрального режиссера.
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