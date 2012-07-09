В 1 сезоне 7 серии сериала «Предчувствие» Кейт и доктор Пирс ведут дело, связанное с гибелью судьи. Есть предположение, что он стал жертвой человека, страдающего шизофренией. Кейт становится известно о том, что Пирс тоже борется с этой болезнью.
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