В 1 сезоне 6 серии сериала «Предчувствие» доктор Пирс помогает Кейт в расследовании гибели врача, который хотел «излечить» нескольких представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пирс отправляется на благотворительное мероприятие.
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