В 1 сезоне 10 серии сериала «Предчувствие» доктор Пирс попадает в психиатрическую клинику. Кейт выясняет, что убийство, очевидцем которого якобы был ее напарник, произошло в реальности. Пирс знакомится с психиатром по имени Каролина Ньюсом.
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