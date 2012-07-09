В 1 сезоне 1 серии сериала «Предчувствие» агент Федерального бюро расследований по имени Кейт Моретти приглашает своего экс-преподавателя доктора Дэниела Пирса оказать содействие следствию. Речь идет о насильственной смерти фармацевта.
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