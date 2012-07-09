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Киноафиша Сериалы Предчувствие Сезоны Сезон 1 Серия 4

Предчувствие 2012 - 2015 4 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Предчувствие»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 9 июля 2012
Лица
Сезон 1 / Серия 2 16 июля 2012
В 86-м
Сезон 1 / Серия 3 23 июля 2012
Шифр
Сезон 1 / Серия 4 30 июля 2012
Посланник
Сезон 1 / Серия 5 6 августа 2012
Томящийся от любви
Сезон 1 / Серия 6 20 августа 2012
Немезида
Сезон 1 / Серия 7 27 августа 2012
Килиманджаро
Сезон 1 / Серия 8 3 сентября 2012
Тень
Сезон 1 / Серия 9 10 сентября 2012
Свет
Сезон 1 / Серия 10 17 сентября 2012
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Предчувствие» Пирс видит зашифрованное послание, которое оставляет преступник. Злоумышленник дает подсказку о своих дальнейших противозаконных действиях. Доктору необходимо разгадать замысел убийцы.

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