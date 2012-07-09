В 1 сезоне 5 серии сериала «Предчувствие» доктор Пирс и Кейт занимаются расследованием дела, связанного с гибелью человека, который в прошлом употреблял запрещенные вещества. Они знакомятся с подростком, который уверен, что общается с Господом.
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