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Киноафиша Сериалы Страшные сказки Сезоны Сезон 2 Серия 8

Страшные сказки 2014 - 2016 8 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Страшные сказки»
Свежий ад
Сезон 2 / Серия 1 3 мая 2015
Язык Дьявола
Сезон 2 / Серия 2 10 мая 2015
Приходящие в ночи
Сезон 2 / Серия 3 17 мая 2015
Духи злобы поднебесной
Сезон 2 / Серия 4 24 мая 2015
Выше свода небес
Сезон 2 / Серия 5 31 мая 2015
Прекрасные ужасы
Сезон 2 / Серия 6 7 июня 2015
Маленький скорпион
Сезон 2 / Серия 7 14 июня 2015
Помни о смерти
Сезон 2 / Серия 8 21 июня 2015
И только сам ад мой враг
Сезон 2 / Серия 9 28 июня 2015
И были они врагами
Сезон 2 / Серия 10 5 июля 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Страшные сказки» из-за исчезновения Лили Калибан обрушивает свою ярость на Виктора. Сэр Малкольм пытается противостоять Эвелин Пул, использую всю свою смелость и решительность. Анжелика узнает тайну Дориана Грея.

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