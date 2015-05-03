Во 2 сезоне 8 серии сериала «Страшные сказки» из-за исчезновения Лили Калибан обрушивает свою ярость на Виктора. Сэр Малкольм пытается противостоять Эвелин Пул, использую всю свою смелость и решительность. Анжелика узнает тайну Дориана Грея.
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